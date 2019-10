Führender Fachhändler für Bekleidung im Western-Stil nutzt die leistungsstarken EDI-Kommunikationslösungen von TrueCommerce ecUtopia, um die Effizienz der Lieferkette zu steigern

PITTSBURGH, Oct. 31, 2019, ein führender Fachhändler für Schuhwerk im Western-Stil, Arbeitsschuhe, Bekleidung und Zubehör für den amerikanischen Süden und Südwesten, seine EDI-Plattform TrueCommerce ecUtopia eingeführt hat, um nahtlos mit seiner gesamten Lieferantengemeinschaft zusammenzuarbeiten und die Effizienz der Lieferkette zu steigern. Ein Grund, warum sich das Unternehmen für TrueCommerce ecUtopia entschied, war die Möglichkeit der Integration mit Jesta ERP für ein optimiertes Auftragsmanagement und eine optimale Transparenz der Lieferkette.



"Die Integration in unser ERP-System und die schnelle Einbindung unserer Lieferanten bei minimaler Unterbrechung unseres Geschäfts war entscheidend für das Erreichen unserer Meilensteine", sagte Larry Waterman, Chief Operating Officer von Cavender's. "Dieser Schritt zur Automatisierung unserer Lieferkette war ein wichtiger Meilenstein, um unsere Ziele für beschleunigtes Wachstum zu erreichen und gleichzeitig unsere Kunden weiterhin zu bedienen und zu begeistern, und es war nicht einfach, eine EDI-Plattform zu finden, die unsere Anforderungen wirklich erfüllen konnte. TrueCommerce ecUtopia hat dieses Problem gelöst, und jetzt sind wir in der Lage, eine Echtzeit-Lieferkettentransparenz und ein optimiertes Auftragsmanagement zu erreichen."

TrueCommerce ecUtopia enthält alle Schlüsselkomponenten einer kompletten EDI-Lösung: Datenübersetzung, vorkonfiguriertes globales Handelspartnernetz und Managed Services - alles in einem integrierten Paket von einem Anbieter.

"Zukunftsorientierte Unternehmen wie Cavender's investieren ständig in Technologien, die ihnen helfen, besser mit ihrer Lieferantenbasis verbunden zu sein und Geschäfte in mehrere Richtungen zu tätigen", sagte TrueCommerce-Präsident Ross Elliott. "Wir freuen uns, dass dieser Branchenführer unsere Lösung einsetzt. Jetzt wird dieser erfolgreiche Einzelhändler von unserem globalen Ökosystem profitieren, das Tausende von Handelspartnern verbindet."

Das EDI-Angebot von ecUtopia ist Teil von TrueCommerce Foundry - einem breiten Spektrum an Unified-Commerce-Services und Apps, die Kunden, Lieferanten, Vertriebswege und Systeme miteinander verbinden. Diese Plattform revolutioniert die Transparenz und Zusammenarbeit in der Lieferkette, indem sie Unternehmen dabei unterstützt, das Beste aus ihren Omni-Channel-Initiativen zu machen, indem sie Business P2P-Konnektivität, Auftragsmanagement, kollaborative Nachschubplanung, intelligentes Fulfillment, funktionsübergreifende Analysen und Produktinformationsmanagement bietet.

Die Lösung setzt das Global Commerce Network von TrueCommerce ein, zu dem mehr als 92.000 angeschlossene Händler, Großhändler und Logistkdienstleister gehören. Als ein echter Managed-Service-Anbieter verwaltet TrueCommerce den Onboarding-Vorgang für neue Handelspartner sowie das laufende Management von Zuordnungs- und Etikettierungsänderungen spezifisch für jeden Handelspartner.

Über Cavender's

Cavender's wurde 1965 von James R. Cavender mit einem einzigen Geschäft in Pittsburg, TX, gegründet, ist heute in 84 Geschäften in 14 US-Bundesstaaten vertreten und ist im ganzen Land als führender Anbieter von Schuhen, Bekleidung und Accessoires im Western-Stil und für die Arbeit bekannt. Die Unternehmenszentrale befindet sich nun in Tyler, TX. Cavender's führt Markennamen wie Ariat, Justin, Cinch, Rafter C, Miss Me Jeans, Corral, Lucchese Tony Lama Boots und Wrangler, um nur einige zu nennen.

Über TrueCommerce ecUtopia

TrueCommerce ist die umfassendste Methode, um Ihr Unternehmen über die Lieferkette hinweg zu vernetzen und alles zu integrieren, von EDI, über Bestandsmanagement, Ausführung, digitalen Schaufenstern und Marktplätzen bis zu Ihrem Geschäftssystem und was immer als Nächstes kommt. Um im dynamischen globalen Markt von heute immer vornauf zu bleiben, müssen Unternehmen in der Lage sein, in viele verschiedene Richtungen gleichzeitig aktiv zu sein. Doch dies erfordert häufig zu viele Lösungen und zu viel Aufwand beim Assemblieren. Seit Jahrzehnten hilft TrueCommerce Unternehmen dabei, vernetzter zu sein, mehr Unterstützung zu haben und besser auf Entwicklungen der Zukunft vorbereitet zu sein. Darum vertrauen Tausende von Unternehmen auf uns - von Start-ups bis zu Unternehmen im Fortune 100 in unterschiedlichen Branchen.

TrueCommerce: Do business in every direction

