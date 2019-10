Mainz (ots) - Lisa Maria Potthoff, Manuel Rubey, Justus von Dohnányi und Ulrike Krumbiegel im "Fernsehfilm der Woche": Am Montag, 11. November 2019, 20.15 Uhr, zeigt das ZDF den Thriller "Irgendwas bleibt immer". Regie führte Thomas Kronthaler, das Drehbuch stammt von Claudia Kaufmann. Vorab ist der Fernsehfilm ab Montag, 4. November 2019, 10.00 Uhr, in der ZDFmediathek zu sehen.Nina (Lisa Maria Potthoff), Ärztin und alleinerziehende Mutter, lernt den attraktiven Mark (Manuel Rubey) kennen. Aus dem Flirt wird mehr, und bald stellt Nina ihren benachbarten Freunden Melanie (Ulrike Krumbiegel) und Andreas (Justus von Dohnányi) ihren neuen Partner vor. Hals über Kopf zieht Mark bei Nina ein und gesteht ihr erst dann, dass er die letzten Jahre im Gefängnis saß. Er hatte seine Ex-Freundin im Affekt erschlagen. Nina will der Beziehung trotzdem eine Chance geben. Dann aber kehrt Melanie von einem Kurztrip nicht zurück.Ansprechpartnerin: Elisa Schultz, Telefon: 089 - 9955-1349; Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon: 06131 - 70-16100, und über https://presseportal.zdf.de/presse/irgendwasbleibtimmerPressemappe: https://presseportal.zdf.de/pm/irgendwas-bleibt-immer/https://twitter.com/ZDFpressePressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/4419831