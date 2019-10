EMX Royalty steigert langfristig Lizenzeinnahmen durch erfolgreiches Fortkommen der Partner. In diesem Fall plant Millrock Resource Explorationsausgaben in Höhe von 5 Mio. Dollar. Dazu holt man sich ein weiteres Unternehmen an Bord.

Erfolge von Millrock Resources

EMX Royalty (1,77 CAD/1,21 Euro; CA26873J1075) konnte sich in letzter Zeit besonders über Erfolge der Partner Millrock Resources, Sienna Resources und Playfair Mining freuen. Das Gute daran ist, dass EMX praktisch ohne eigenes Bergbaurisiko durch die Leistungen der Partner-Unternehmen an Wert gewinnt. Es geht in diesem Fall um das Goodpaster-Goldprojekt in Alaska. Millrock hat mit der Northern Cobalt Limited (demnächst "Great Northern Metals") eine Explorationsvereinbarung für das Projekt getroffen. Eine Joint-Venture-Vereinbarung wird folgen. Die Bohrvorbereitungen für das Bohrprogramm 2020 werden sofort starten. Während die beiden Gesellschaften die Exploration zusammen unternehmen werden, wird Millrock ein Anteilseigner von Northern Cobalt Limited. Letzere werden dafür einen Vorschuss von 500.000 US-Dollar leisten. Das gesamte Bohrprogramm für 2020 wird mit 5 Mio US-Dollar veranschlagt. Damit hat Millrock wieder einmal seine Stellung als führender Projektgenerator für die Bergbauindustrie bewiesen. Da EMX Großaktionär von Millrock ist und auch Lizenzbeteiligungen am Projekt besitzt, sind dies äußerst positive Nachrichten für EMX.

Erfolge auch mit dem Partner Sienna Resources

In Schweden arbeitet EMX mit Sienna Resources am Slättberg-Projekt zusammen. Bei diesem Nickel-Kupfer-Kobalt-Projekt wurde nun das Bohrprogramm abgeschlossen. Kein schlechter Zeitpunkt, ist doch der Nickelpreis kürzlich auf das höchste Niveau seit fünf Jahren gestiegen. Auch für 2020 wird dem Metall eine hervorragende Zukunft ...

