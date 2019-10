Beyond Meat hat es tatsächlich geschafft

Bei Beyond Meat (WKN: A2N7XQ / ISIN: US08862E1091) verdreieinhalbfachte sich der Umsatz zwischen Juli und September 2019 gegenüber dem dritten Quartal 2018 auf rund 92 Mio. US-Dollar. Unter dem Strich wurde zum ersten Mal ein Gewinn erzielt, in Höhe von 4 Mio. US-Dollar, nachdem im Vorjahreszeitraum noch ein Verlust von 9 Mio. US-Dollar zu Buche stand.

Auch der Ausblick fiel positiv aus. Für das Gesamtjahr rechnet Beyond Meat mit Umsatzerlösen zwischen 265 und 275 Mio. US-Dollar, nachdem bisher nur von über 240 Mio. US-Dollar ausgegangen wurde. Dennoch setzte die Aktie von Beyond Meat die Talfahrt der vergangenen Monate am Dienstag mit einem Kursrutsch von zeitweise über 20 Prozent fort. Offenbar machten zahlreiche Investoren der ersten Stunde Kasse.

Den vollständigen Artikel lesen ...