Stuttgart (www.anleihencheck.de) - Im Vorfeld des Zinsentscheides der US-Notenbank (FED) am Mittwoch war die Handelsspanne des Euro-Bund-Future (ISIN DE0009652644/ WKN 965264) sehr gering, so die Börse Stuttgart.Die Handelsspanne habe bei 170,56 Prozentpunkten zu 171,35 Prozentpunkten gelegen. Nach der erwarteten Leitzinssenkung in den USA sei der Euro-Bund-Future angestiegen. Am Donnerstagmittag notiere er auf einem Niveau von 171,78 Prozentpunkten, dies entspreche einer negativen Rendite von -0,4 Prozentpunkten. (Bonds Weekly Ausgabe 44 vom 31.10.2019) (31.10.2019/alc/n/a) ...

