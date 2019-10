KEYENCE CORPORATION (JP3236200006) ist ein japanischer Konzern, der sich schwerpunktmäßig mit der Entwicklung, Herstellung und dem Vertrieb von automatischen Kontroll- und Messgeräten, Informationsendgeräten und anderen elektronischen Produkten beschäftigt. Dazu gehören insbesondere Sensoren, Zähler, programmierbare Logiksteuerungen und Bildverarbeitungsgeräte. Zudem ist das Unternehmen über Tochtergesellschaften auch in den Bereichen Immobilien, Marketing und Werbung aktiv.Das Unternehmen veröffentlichte nun heute die Zahlen für das 1. Halbjahr des Geschäftsjahres 2020. Diese zeigten einen rückläufigen Trend in allen Bereichen gegenüber dem Vorjahr. Während der Umsatz im Berichtszeitraum um 5,8 % auf 2,56 Mrd. Dollar zurückging, verringerte sich der operative Gewinn um 14 % auf 1,28 Mrd. Dollar. Der Nettogewinn ging gar um 18,6 % 856 Mio. Dollar zurück. Allerdings sind die Angaben zum Verständnis der Geschäftszahlen mager, was eine Interpretation erschwert.

