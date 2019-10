Dow Jones hat von Pressetext eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

Wien (pts036/31.10.2019/16:45) - An Halloween ist Zeit für etwas Grusel. Trick or Treat könnte man meinen, wenn man sich die ach so kreativen Agenturleistungen etwas genauer ansieht. "Wenn für ein vages Werbekonzept Zehntausende Euro und für einen einzigen Pressetext fast Tausend Euro verrechnet werden, dann stimmt etwas nicht", so Werbetherapeut und Enfant terrible der Branche, Alois Gmeiner. Gerade als Guerilla-Marketing und Low-Budget-Werbe-Spezialist ist er immer wieder mit den Auswüchsen seiner eigenen Branche konfrontiert. "Gerade im Marketing wird viel heiße Luft produziert und Agenturen saugen manch Unternehmen oder Start-ups das Blut aus den Adern. Wofür? Das fragt sich, wer so wie ich immer wieder mal auch Präsentation von namhaften Agenturen in die Hand bekommt und einem dann nur noch das Blut in den Aden gefriert ob so viel Dreistigkeit. Dabei hat sich Werbung im elektronischen Zeitalter geradezu demokratisiert und ist für alle machbar und leistbar. Wenn man weiß, wie es auch mit wirklich LOW BUDGET geht! Ich versuche Unternehmern die Angst vor Werbung und Marketing zu nehmen - in Seminaren, Webinaren, Coachings und Unternehmer-Sparrings." Wer sein Marketing, seine Öffentlichkeitsarbeit oder seine Sozial-Media-Aktivitäten checken lassen will, der sollte eine kleine "Marketing-Erfolgs-Analyse" seiner eigenen Werbestrategie erstellen lassen - gratis und unverbindlich. Und erste konkrete und schnell umsetzbare Werbetipps für eine erfolgversprechende Werbekampagne gibt es gleich mit dazu.... Marketing-Sparring bringt sofortige Lösungsvorschläge für erfolgreichere Strategien und unmittelbar mehr Umsatz. Gmeiner ist vielfacher Sachbuchautor, Vortragender, Erfinder der Werbetherapie und Spezialist für Low-Budget-Werbung. Anforderung des kostenlosen Werbe-Checks und der "2020 Erfolgs-Analyse" unter: werbetherapeut@chello.at Infos und Hilfe für KMU, Start-up, Freiberufler, EPU, Hotels, Restaurants: Web: https://www.werbetherapeut.com Mail: werbetherapeut@chello.at Tel: 0043/1 33 20 234 (Ende) Aussender: Der Werbetherapeut Ansprechpartner: Alois Gmeiner Tel.: 01/33 20 234 E-Mail: werbetherapeut@chello.at Website: www.werbetherapeut.com Quelle: http://www.pressetext.com/news/20191031036

