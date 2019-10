Publikation Halbjahreszahlen per 30.6.2019 um einige Tage verzögert EQS Group-Ad-hoc: PROMAXIMA IMMOBILIEN AG / Schlagwort(e): Halbjahresergebnis Publikation Halbjahreszahlen per 30.6.2019 um einige Tage verzögert 31.10.2019 / 17:30 CET/CEST Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 18 KR Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. --------------------------------------------------------------------------- Pressemitteilung 31.10.2019 Halbjahreszahlen per 30.06.2019 Luzern, 31. Oktober 2019 - Die Promaxima Immobilien AG (Ticker: MAXIMA) informiert heute, dass sich die Publikation der Halbjahreszahlen per 30. Juni 2019 noch um einige Tage verzögert. Dies aus den Gründen, dass der Nachlass einer Schuldnerin zwischenzeitlich abgewickelt wurde und die Auswirkungen daraus korrekt abgebildet sein sollen. Die dafür notwendigen Abstimmungsarbeiten verzögerten sich. Aktuell sind die Zahlen in der Schlussabstimmung und sollten in den nächsten Tagen vorliegen. Kontakt Oliver Vogel, Mitglied des Verwaltungsrates Email: investor@promaxima.ch, Tel.: +41 44 322 80 00 Über Promaxima Immobilien AG Promaxima ist eine Immobilien-Anlagegesellschaft mit Sitz in der Schweiz. Gegründet 2006, investiert das Unternehmen vorwiegend in Wohn-, Büro- und Gewerbeliegenschaften mit marktgerechten Renditen in der Schweiz. Die Aktien der Promaxima Immobilien AG (Börsensymbol: MAXIMA) sind seit dem 30. September 2016 an der BX Swiss kotiert. Zusatzmaterial zur Meldung: Dokument: http://n.eqs.com/c/fncls.ssp?u=HVAQRXXXFS Dokumenttitel: Publikation Halbjahreszahlen per 30.6. 2019 um einige Tage verzögert --------------------------------------------------------------------------- Ende der Ad-hoc-Mitteilung --------------------------------------------------------------------------- Sprache: Deutsch Unternehmen: PROMAXIMA IMMOBILIEN AG Bürgenstrasse 9 / C.0.2 6005 Luzern Schweiz Telefon: +41 44 322 80 00 Fax: +41 44 322 80 00 E-Mail: info@promaxima.ch Internet: www.promaxima.ch/ ISIN: CH0306782977 Valorennummer: A2APPZ Börsen: BX Berne eXchange EQS News ID: 901569 Ende der Mitteilung EQS Group News-Service --------------------------------------------------------------------------- 901569 31.10.2019 CET/CEST ISIN CH0306782977 AXC0299 2019-10-31/17:31