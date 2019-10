Die Kurse deutscher Bundesanleihen haben am Donnerstag deutlich zugelegt. Der richtungweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future stieg bis zum späten Nachmittag um 0,36 Prozent auf 171,95 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe sank um 0,05 Prozentpunkte auf minus 0,41 Prozent. Auch an anderen Anleihemärkten der Eurozone gaben die Renditen deutlich nach.

Die Schwäche an den Aktienmärkten stützte die Festverzinslichen. Wie die Nachrichtenagentur Bloomberg unter Die am Vormittag veröffentlichten Konjunkturdaten aus der Eurozone spielten am Markt keine große Rolle. So war die Wirtschaft im Währungsraum im dritten Quartal etwas stärker gewachsen als erwartet. Allerdings war die Jahresinflationsrate im Oktober auf 0,7 Prozent zurückgefallen. Zuletzt hatte sie im November 20016 niedriger gelegen./jsl/he ISIN DE0009652644 AXC0317 2019-10-31/18:12