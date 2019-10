Das an der Euronext in Paris börsennotierte österreichisch-französische Impfstoffunternehmen Valneva (vormals Intercell) hat in den ersten drei Quartalen 2019 seine Verkaufserlöse von 71,1 Mio. auf 86,4 Mio. Euro gesteigert und den Nettoverlust von 3,3 auf 2,4 Mio. Euro eingedämmt. Das teilte das Unternehmen am Donnerstag mit. Ads_BA_AD('CAD2'); Die Prognose für die Verkaufserlöse wurde von ursprünglich ...

