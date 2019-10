Berlin (ots) - Dass die Sanierung des Autobahndreiecks Funkturm in Angriff genommen werden muss, daran besteht für niemanden ein Zweifel. Der Knotenpunkt ist unübersichtlich, die kurzen Abfahrten bergen zu viele Gefahren - die ganze Konstruktion ist schlicht verschlissen.Die Umbauarbeiten will der Autobahn-Projektentwickler Deges bei vollem Betrieb durchführen. Das ist ein sportliches Vorhaben, und es wird über viele Jahre für Behinderungen sorgen. Dennoch ist es gut, dass die Deges allen Betroffenen und Beteiligten umfangreiche Beteiligungsmöglichkeiten anbietet. Das kostet Zeit.Auch Bezirk und Senat wollen mitreden. Und wenn es sich bewahrheitet, dass die Senatsbauverwaltung die neue Autobahnzufahrt Messedamm mit einer Brücke entwickeln möchte, um so das alte Güterbahnhofsgelände zu erschließen, wäre das ein schlimmer Schlag für die ohnehin schon belastete Siedlung Eichkamp.Die zu erwartenden Proteste der Anwohner gegen dieses Vorhaben könnten den Start der Bauarbeiten erheblich verzögern.Pressekontakt:BERLINER MORGENPOSTTelefon: 030/887277 - 878bmcvd@morgenpost.deOriginal-Content von: BERLINER MORGENPOST, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/53614/4419906