FRANKFURT (Dow Jones)--CTS Eventim hat einen Minderheitsanteil am französischen Ticketvermarkter France Billet erworben. Die seit Ende Juli laufenden Verhandlungen über eine strategische Partnerschaft mit dem Mutterkonzern Fnac Darty seien erfolgreich abgeschlossen, teilte der im MDAX notierte Konzern mit. CTS übernehme "in einem ersten Schritt" 48 Prozent der Anteile an France Billet. Vier Jahre nach Vollzug der Transaktion könne eine Mehrheitsbeteiligung am Gemeinschaftsunternehmen übernommen werden.

"Mit der Beteiligung an France Billet baut CTS Eventim seine Marktposition in einem wirtschaftlich attraktiven und kulturell vielfältigen Markt deutlich aus", wird CEO Klaus-Peter Schulenberg in der Mitteilung zitiert. CTS werde auch seine Aktivitäten in Frankreich in die Partnerschaft einbringen.

An Fnac Darty ist unter anderem Ceconomy beteiligt.

October 31, 2019 14:08 ET (18:08 GMT)

