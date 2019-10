The following instruments on XETRA do have their last trading day on 31.10.2019

ISIN Name



CA19075M3093 COBALT 27 CAPITAL CORP.

NL0000395317 WESSANEN NV. NAM. EO 1

US12674R1005 C+J ENERGY SERV. DL-,01

US43113X1019 HIGHPOWER INT.NEW DL-0001

US48669A1088 KEANE GROUP INC. DL-,01

US7812701032 RUDOLPH TECHS DL-,001

XS1500468407 8% SCHOELLER AL.GR. 16/21