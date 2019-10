Neues Pilotprojekt in drei europäischen Ländern zur Unterstützung der Mitglieder der Verkaufsteams in den Filialen

BRIDGEWATER, New Jersey, USA, Oct. 31, 2019(NASDAQ:SNCR), ein weltweit führender Anbieter und Innovator von Cloud-, Messaging-, Digital- und IoT-Produkten, gab heute bekannt, dass es ein länderübergreifendes Pilotprojekt der Synchronoss Digital Experience Platform (DXP) für British American Tobacco (BAT) startet, einem führenden Konsumgüterunternehmen mit mehreren Geschäftsbereichen, das Tabak- und Nikotinprodukte für Millionen erwachsener Verbraucher auf der ganzen Welt anbietet.



Die Synchronoss DXP-Lösung wird BAT ein Toolkit mit Funktionen zur Verfügung stellen, das die IT-Bereitstellung erheblich vereinfacht und BAT die Möglichkeit gibt, Kundenerfahrungen schnell zu entwerfen, bereitzustellen, zu verwalten und zu optimieren und gleichzeitig ein einheitliches Erlebnis an allen eigenen Einzelhandelsstandorten zu bieten.

"DXP von Synchronoss wird uns die Einblicke, Flexibilität und Geschwindigkeit geben, die wir benötigen, um hochgradig optimierte, angeleitete Kundenerfahrungen zu schaffen, die nicht nur einen Mehrwert für unsere Kunden bieten, sondern auch unseren Umsatz maximieren", sagte Jean-Francois Parent, Global Head of Own Retail & New Channels bei British American Tobacco. "Gleichzeitig wird DXP dazu beitragen, dass unsere erwachsenen Kunden weltweit auf ein einheitliches Erlebnis bei der Erkundung unserer Produkte zählen können - auch wenn sie mit einem in der Filiale bereitgestellten Tablet mit einem unserer Vertriebsmitarbeiter interagieren."

Das Pilotprojekt wird drei Monate lang an 25 BAT-Einzelhandelsstandorten in Europa eingesetzt: 10 Standorte in Polen, 9 Standorte in Großbritannien und 6 Standorte in Deutschland.

Chris Hill, SVP Digital Transformation, Synchronoss, sagte: "Unsere Synchronoss Digital Experience Platform bietet BAT sowohl die Intelligenz als auch die technischen Fähigkeiten, die sie benötigt, um ein erstklassiges Kundenerlebnis im Einzelhandel zu schaffen, das sowohl seinen Kunden als auch dem Unternehmen einen außergewöhnlichen Mehrwert bietet."

Um mehr über die Synchronoss Digital Experience Platform zu erfahren, besuchen Sie die Synchronoss Website.

