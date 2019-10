Die CDW Corporation (US12514G1085) ist ein Anbieter von integrierten IT-Lösungen in den USA, Kanada und Großbritannien. Die Geschäftsbereiche gliedern sich in Corporate, Public und Other. Das Segment Corporate schließt privatwirtschaftlichen Geschäftskunden in den USA ein. Das Segment Public umfasst Regierungsbehörden sowie Bildungs- und Gesundheitseinrichtungen in den USA. Das Segment Sonstige beinhaltet Kanada und CDW UK. Das CDW Advanced Services-Geschäft besteht im Wesentlichen aus Engineering-Dienstleistungen von Technologiespezialisten und Ingenieuren sowie Managed Services, zu denen auch Infrastructure as a Service (IaaS)-Angebote gehören.

