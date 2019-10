NTT Communications Corporation (NTT Com), das Unternehmen für Informations- und Kommunikationstechnologielösungen (ICT) der NTT Group (TOKIO: 9432), hat heute bekanntgegeben, dass es im Rahmen der Preisverleihung der World Communication Awards 2019, die am 30. Oktober in London stattfand, mit dem Titel "Betreiber des Jahres" ausgezeichnet wurde.

Die World Communication Awards wurden im Jahr 1999 von Total Telecom ins Leben gerufen. Damit wird Exzellenz bei internationalen Telekommunikationsbetreibern und Einzelpersonen ausgezeichnet. Ein Gremium aus Telekommunikationsexperten, das die Gewinner für die 25 Kategorien bestimmt

, wählte NTT Com zum sechsten Mal zum Betreiber des Jahres. Die Auszeichnung gewürdigt, dass sich ein Anbieter mit Initiativen zur Verbesserung des Service, zum Umsatzwachstum, zum kulturellen Wandel und zur Umgestaltung hervorgetan hat. Laut der Jury hat "NTT Com nachdrücklich gezeigt, dass es Kunden bei der digitalen Transformation durch softwaredefinierte Lösungen und verwaltete Services sowie bei der Zusammenarbeit/Partnerschaft mit IT-Giganten geholfen hat. NTT Com ist immer auf dem neuesten Stand der Innovation und hat das tägliche Leben seiner Kunden nachhaltig beeinflusst."

NTT Com wurde in vier Kategorien in die engere Auswahl aufgenommen, darunter Betreiber des Jahres.

Der Innovation Award Betreiber: Dies ist eine Anerkennung für eine Organisation, die eine wirklich innovative Technologie entwickelt hat, einschließlich Software, die in Betreibernetzwerken verwendet wird. Kamuee, der Software-Router von NTT Com, zeigte die Originalität in der Technologieentwicklung.

Woman in Telecoms Award: Diese Auszeichnung würdigt eine Frau, die sich in der Telekommunikationsbranche durch individuelle Leistungen und Beiträge auszeichnet. Akiko Kudo, Senior Vice President, Head of Fifth Sales Division, war ein Kandidat.

Best Wholesale Operator: Dies ist eine Anerkennung für das innovativste Geschäftsmodell, die erfolgreiche Partnerschaftsstrategie und den Einsatz neuer Technologien, die ein erfolgreiches Wholesale-Carrier-Geschäft unterstützen. Unsere proaktiven SDN-Initiativen werden hoch gelobt.

Weitere Informationen über die Preise von NTT Com finden Sie hier.

Über NTT Communications Corporation

NTT Communications löst die technischen Probleme der Welt durch Unterstützung von Unternehmen bei der Überwindung von Schwierigkeiten und Risiken in ihren IKT-Umgebungen mit verwalteten IT-Infrastrukturlösungen. Diese Lösungen werden durch unsere weltweite Infrastruktur mit branchenführenden und global erstklassigen öffentlichen und privaten Netzwerken unterstützt, die über 190 Länder und Regionen sowie mehr als 450.000 m2 der fortschrittlichsten Datenzentrumsanlagen der Welt abdecken. Unsere weltweit tätigen, professionellen Serviceteams stellen Beratung und Architektur für die Stabilität und Sicherheit bereit, die für unseren geschäftlichen Erfolg erforderlich sind. Unsere Größe und unsere weltweiten Kapazitäten in der Technologiewelt sind unübertroffen. Gemeinsam mit NTT Ltd., NTT Data und NTT DOCOMO bilden wir die NTT Group.

