Die Keio Plaza Hotel Co., Ltd., eine der renommiertesten internationalen Hotelgesellschaften Japans mit Hotels im Tokioer Stadtteil Shinjuku und an weiteren Standorten, verkündet stolz, dass unser Keio Plaza Hotel Tama den 5. Jahrestag seines Betriebs von "Hello Kitty Zimmern" mit speziellen Serviceleistungen und Geschenken für seine Gäste feiern wird. Im Rahmen dieser Feierlichkeiten werden wir zudem neue Werbevideos vorführen, in denen unsere Zimmer mit Sanrio-Figuren präsentiert werden.

Keio Plaza Hotel Tama celebrates the 5th anniversary of "Hello Kitty Rooms" on November 1, 2019. (c)1976, 2019 SANRIO CO., LTD. APPROVAL No.G602875

Der 1. November 2019 ist der 45.Jahrestag von Hello Kitty, die im Jahr 1975 erschaffen wurde, und der 5. Jahrestag der Inbetriebnahme der "Hello Kitty Zimmer" im Keio Plaza Hotel Tama. Um diesen Anlass gebührend zu feiern und unseren Gästen gegenüber unsere Dankbarkeit zum Ausdruck zu bringen, haben wir spezielle Gastgeschenke vorbereitet. Jeder Gast, der in einem unserer "Zimmer mit Sanrio-Figuren" wohnt, ist zur Teilnahme an einer Sonderverlosung berechtigt, bei der es die Unterbringung in "Zimmern mit Sanrio-Figuren" zu gewinnen gibt.

Im Rahmen dieses 5.Jubiläums werden wir außerdem ab 1. November (Freitag) 2019 auf unserer Homepage und auf Instagram spezielle Werbevideos vorführen, in denen unsere drei Ausführungen von "Zimmern mit Sanrio-Figuren" präsentiert werden. Dieses Video zeigt Szenen von Hello Kitty, My Melody und Little Twin Stars (Kiki und Lala), die dem Keio Plaza Hotel Tama einen speziellen Besuch abstatten und Gästezimmer beziehen, die jeweils mit den Motiven der einzelnen Figuren dekoriert sind.

Über das Keio Plaza Hotel

Die Keio Plaza Hotel Co., Ltd. ist eine der renommiertesten japanischen Hotelgesellschaften, die Hotels im Bezirk Shinjuku, der Stadt Tama, der Stadt Hachioji am westlichen Rand von Tokio sowie in Sapporo auf der Insel Hokkaido betreibt. Unsere Hotels beherbergen eine Vielzahl lokaler und internationaler Gäste, die uns wegen unserer einladenden Einrichtungen, herzlichen Gastfreundschaft und einzigartigen Dienstleistungen besuchen, die es ihnen ermöglichen, die japanische Kultur zu erleben.

Über das Keio Plaza Hotel Tama

Das Keio Plaza Hotel Tamahat seinen Sitz in Tama New Town, einer blühenden Gemeinde in den Randgebieten von Tokio. Sanrio Puroland, das Zuhause von Hello Kitty, ist nur fünf Gehminuten vom Hotel entfernt. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte unsere Website sowie Instagram.

