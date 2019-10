Aufbauend auf der Dynamik der jüngsten Softwareveröffentlichung v4.0 für Kubernetes hat Morpheus Data wieder eine Reihe wichtiger neuer Funktionen veröffentlicht. Dieses Mal lag der Fokus darauf, VMware-Kunden bei der Vereinfachung der Hybrid-Cloud-Automatisierung zu helfen und eine Fixierung auf Hypervisor-orientierte Ansätze zu vermeiden.

Morpheus wurde von Gartner als eine der führenden Cloud-Management-Plattformen (CMP) anerkannt und möchte diese Führungsposition mit Morpheus v4.1 ausbauen. VMware-Anwender, die sofort von den Vorteilen der Mehrfach-Cloud-Automatisierung profitieren möchten, können jetzt:

Die Automatisierung durch die Anwendung bestehender Tools mit Morpheus-Integration vereinfachen und dabei vRealize Orchestrator-Workflows und VMware NSX-Erweiterungen nutzen.

VMware auf AWS ohne limitierende Automatisierungsoptionen durch Morpheus-Unterstützung für VMC auf AWS zusätzlich zu Dutzenden anderer Clouds einsetzen.

Bestehende Apps schnell auffrischen und neue Innovationen mit sicherem Zugriff auf Hunderte von AWS-Diensten direkt aus dem Morpheus-Katalog aktivieren.

VMware war lange eine Schlüsseltechnologie im Datenzentrum, aber viele Anwender schaffen es nicht, die elastische On-Demand-Private Cloud daraus zu machen, die es sein sollte. Diese Herausforderung trägt zum Wachstum von Public Clouds wie AWS bei. Die Notwendigkeit, sowohl interne Plattformen als auch Public Clouds besser zu steuern, war das Ergebnis einer neuen 451 Research-Studie, in der 62 der Unternehmen sich auf die Hybrid-Cloud als künftiges strategisches IT-Konzept festlegten.i

"Die Auswahl an Cloud-Diensten und Anwendungsplattformen nimmt stärker zu als je zuvor und zwingt Unternehmen, sich alle Optionen offen zu halten", sagt Brad Parks, VP of Business Development bei Morpheus Data. "Wir registrierten, dass eine Rekordzahl an Unternehmen Morpheus als Universallösung für Kubernetes, VMware und Mehrfach-Cloud-Automatisierung gewählt hat."

Aktivierung einer VMware-Private Cloud und Self-Service-Automatisierung in unter einer Stunde

Nach dem Gewinn eines Best of VMworld-Preises für Agile Operations and Automation im Vorjahr baute Morpheus die Reihe gebrauchsfertiger Integrationen für VMware-Technologie weiter aus und bot einen einfachen Upgrade-Pfad für vRealize Automation-Kunden.

Die jüngste Veröffentlichung fügt vRealize Orchestrator-Support zur Morpheus Automatisierungs-Engine hinzu, wodurch Kunden bestehende Arbeitsabläufe nutzen können und gleichzeitig zu einer offeneren und kostengünstigen Mehrfach-Cloud-Managementplattform aufrüsten. Die neue Integration synchronisiert sofort alle verfügbaren vRO-Workflows und organisiert sie nach Kategorie. Dies ermöglicht den Anwendern, als Teil von Anwendungsbereitstellungen oder Tag-2-Operations-Aufgaben Automatisierungsereignisse durch Morpheus auszulösen. Anwender können auch vRO und Non-vRO-Workflows einfach verbinden, Morpheus-Variablen in den Workflow einbauen und Eingangs- und Ausgangsparameter von Aufgabe zu Aufgabe weiterreichen.

Zusätzliche Updates für VMware-Kunden im weiteren Verlauf des Jahres umfassen ein großes Update der VMware NSX-Integration mit Support für die Schaffung und Nutzung von Transportzonen, logischen Schaltstellen, Edge-Diensten und Sicherheitsgruppen.

Diese Verbesserungen stützen sich auf eine bereits ansehnliche Zahl eingebauter Integrationen für VMware, darunter Brownfield-Entdeckung und die Bereitstellung der Automatisierung für VMware vCenter, vCloud Director, VMware Integrated OpenStack und Fusion. Kunden können VM- und Netzwerk-Bereitstellung automatisieren, Datenspeicher und Ressourcengruppen steuern, Bilder migrieren und konvertieren, VMware-Anwendungen autoskalieren, VMware-Tagging einsetzen und mehr.

VMC auf AWS für bestehende Apps nutzen und mit nativen AWS-Diensten modernisieren

Weltweit nutzt die Mehrheit der Unternehmen Public-Cloud-Dienste, insbesondere für die Entwicklung neuer Anwendungen. Sogar VMware hat diese Verlagerung anerkannt, wie die Verfügbarkeit der VMware Cloud auf AWS zeigt. Dieser Service ermöglicht die einfache Migration interner VMware-Workloads in die öffentliche Cloud, obwohl viele Kunden sich für ein vollständig natives Public-Cloud-Konzept entscheiden und direkt mit AWS-Cloud-Services arbeiten.

Mit Morpheus v4.1 muss man nicht mehr zwischen diesen Optionen wählen, da es VMware Cloud auf AWS zu den Dutzenden bereits unterstützter Clouds hinzufügt. Alle bestehenden Funktionen, die intern für vCenter unterstützt werden, stehen Kunden, die VMware zu AWS hinzufügen möchten, sofort zur Verfügung. Clouds können in Morpheus für bestimmte Mieter, Gruppen und Nutzerrollen angepasst und freigegeben werden, um die Steuerung und das Lebensdauermanagement hybrider Anwendungen zu ermöglichen.

AWS hält derzeit rund 33 des Public-Cloud-Marktes und steuert auf ein Jahresergebnis von über 30 Milliarden US-Dollar zu. Ein großer Teil des Wachstums, das außerhalb von Standardleistungen und Storage-as-a-Service erzielt wird, stammt vom Zugriff auf Hunderte von Cloud-nativen Anwendungsdiensten, darunter Analytik, Blockchain, Datenbank, maschinelles Lernen, IdD und vielem mehr.

Mit Morpheus v4.1 können operative Teams Morpheus für sicheren rollenbasierten Zugriff und Richtliniendurchsetzung nutzen und Entwicklern dennoch Zugriff auf Cloud-native Anwendungsdienste von AWS gewähren. Die Optimierung der Morpheus-Integration mit AWS CloudFormation sowie mit Hunderten von Anwendungen wie Elasticsearch, DynamoDB, ElastiCache kann einfach zum Morpheus-Servicekatalog und der Blueprinting-Engine hinzugefügt oder über API und CLI genutzt werden.

Weitere Informationen erhalten Sie auf www.morpheusdata.com oder treffen Sie uns persönlich im Rahmen einer der nächsten Branchenevents, wie VMworld Barcelona (Stand E105), KubeCon Nordamerika (Stand SE-59) und Gartner IOCS in London (Stand S5) und Las Vegas (Stand 507).

Über Morpheus Data, LLC

Morpheus Data, LLC ist die Einheit hinter der vereinheitlichten Orchestrierungsplattform von Morpheus, der einzigen Unternehmenssoftwarelösung, die einen systematischen Ansatz für Cloud-Optimierung, Multi-Cloud-Governance, DevOps-Automatisierung und Applikationsmodernisierung bietet. Als hundertprozentige infrastruktur- und plattformunabhängige Lösung bietet Morpheus den IT-Betreibern und -Entwicklern einen vollständigen Self-Service und eine automatisierte Bereitstellung von Bare-Metal-, VM- und Container-Anwendungen, die lokal oder in der Public Cloud laufen. Mit mehr eingebauten Integrationen und nativen Funktionen als jede andere Plattform können Kunden Workflows standardisieren und die Anzahl der Tools reduzieren, während sie gleichzeitig bestehende Tools orchestrieren, um Investitionen zu schützen. Eine Demoversion kann unter www.morpheusdata.com/demo angefragt werden.

i 451 Research's Voice of the Enterprise: Digital Pulse, Budgets Outlook 2019

