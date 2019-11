Brightcove Beacon bietet flexible Vermarktungsoptionen, die den Kunden Einnahmen auf allen Geräten zum Zeitpunkt der Markteinführung ermöglichen

Brightcove Inc.(NASDAQ: BCOV), der führende Anbieter von Cloud Services für Video, kündigt die allgemeine Verfügbarkeit von Brightcove Beacon, einer neuen SaaS-basierten OTT- Plattform an. Brightcove Beacon versetzt Kunden in die Lage, faszinierenden OTT-Content auf allen Geräten bereitzustellen und zwar mit der Flexibilität unterschiedlicher Monetarisierungsmodelle, je nach geschäftlicher Notwendigkeit.

Da die Konsumenten nach wie vor ihre Sehgewohnheiten ändern, sind Pay-TV-Anbieter um neue Geschäftsmodelle und neue Technologie bemüht, in dem Bestreben, für ihr Publikum stets relevant zu bleiben. Die ständig wachsende Liste der Betrachtungsgeräte stellt eine Herausforderung für viele Content-Eigentümer dar und Brightcove Beacon widmet sich diesem Problem, indem es seinen Kunden ermöglicht, den Content auf mehreren Plattformen gleichzeitig einzuführen. Darüber hinaus, mit mehreren Pfaden zur Monetarisierung, darunter Werbegestaltung, Subskription, Freemium und Authentifizierungsmodelle unterstützt Brightcove Beacon Kunden dabei, Video-Content auf Mobilfunkgeräten, im Web, auf angeschlosssenen TV-Geräten und Smart-TV-Geräten von einer einzigen Plattform aus einzuführen und zu monetarisieren.

Brightcove Beacon ermöglicht es den Kunden aller Branchen Content für unterschiedliche Geräte und Plattformen bereitzustellen, um die Reichweite für ihr Publikum zu steigern. Mit Brightcove Beacon erleben neue und bestehende Kunden den Vorteil schnell eingeführter vielseitiger Apps auf Plattformen und Geräten mit dem zusätzlichen Vorteil, den neuesten App-Store-Anforderungen gerecht zu werden.

"Wir starteten mit unserer ersten Online-Community im Jahr 2012, wobei wir Brightcove Video Cloud mit dem Ziel verwenden, ein führender Provider digitaler Online-Anweisungen mithilfe eines Paid-Subskriptions-Modells zu werden. Unsere Anweisungen konzentrieren sich auf lebenslanges Lernen und Hobbys und erreichen Mitglieder in über 150 Ländern", so Jim Kopp, EVP and GM of Digital Business bei TN Marketing. "Jetzt mit 11 Online-Communities und der Konzentration auf interessierte Menschen und ihre Leidenschaft, und da immer mehr Verbraucher das Kabel aufgeben und sich App-basierten Geräten wie Roku und Amazon Fire TV zuwenden, sehen wir eine Gelegenheit, unsere Videobereitstellung weiterzuentwickeln, um sie an den neuen Sehgewohnheiten und Präferenzen auszurichten. Brightcove Beacon ermöglicht es uns, dies schnell, einfach und an der Spitze der Video-Streaming-Industrie erfolgreich zu bewältigen."

Brightcove Beacon unterstützt darüber hinaus flexible Monetarisierungsmodelle, die Verbraucher in die Lage versetzen, den Wert ihres Contents auf eine Art und Weise zu erkennen, die am besten für ihr Geschäft geeignet ist und weitere Optionen für ihre Werbepartner bietet, um viele Zuschauer bestmöglich zu erreichen.

"Wir möchten sicherstellen, dass wir unsere Zuschauer kontinuierlich mit benutzerfreundlichen Produkten und ansprechendem wetterbedingtem Content erreichen", so Naomi Lipowski, Director IPTV TV Apps von Pelmorex Corp. (von The Weather Network MétéoMédia). "Da wir unsere Serviceleistungen auf mehr Plattformen ausweiten, um zusätzlichen Wert für unsere Zuschauer und Werbetreibenden bereitzustellen, sind geräteübergreifende OTT-Fähigkeiten zwingend erforderlich. Die Lösung von Brightcove Beacon versetzt uns in die Lage, äußerst effizient ein qualitativ hochwertiges Bilderlebnis auf einer Vielzahl von Geräten für unsere Zuschauer bereitzustellen, während dies noch mehr Gelegenheiten für unsere Werbepartner bietet, ihre Zielgruppen zu erreichen."

Darüber hinaus unterstützt Brightcove Beacon die Kunden, ihr Geschäft kosteneffizient zu skalieren und die Zuschauer auf den Geräten und Plattformen zu erreichen, die sie schneller als jemals zuvor favorisieren. Durch Nutzung von Brightcove Beacon, können sich die Kunden auf die Sicherung des Contents konzentrieren, nach dem sich die Zuschauer sehnen.

"Vor wenigen Jahren konnten wir beobachten, dass es eine signifikante Gelegenheit gab, ein breiteres globales Publikum zu erreichen, das OTT-Technologie verwendet, aber unsere Organisation beruhte auf traditionellem TV und Kabelfernsehen", so Michael Stonecypher, Vice President of Digital Media/Broadcast bei Christian Broadcasting Network. "Unser Ziel war es, eine benutzerfreundliche, konsistente digitale Präsenz auf einfache und kosteneffektive Weise aufzubauen, ohne die Unternehmensressourcen weg von der Produktion des Contents, nach dem sich unsere Zuschauer sehnen, verlagern zu müssen. Brightcove Beacon versetzte uns in die Lage, einen vollständigen OTT-Service anzubieten, bei dem die bestehenden Systeme zum Einsatz kommen, ohne unser Team erweitern zu müssen. Heute bedeutet OTT einen signifikanten Wachstumsbereich für CBN und Brightcove Beacon wird uns dabei unterstützen, mit der Geschwindigkeit der sich entwickelnden Wünsche unserer Zuschauer Schritt zu halten."

Wie unter dem Brightcove Video Index angegeben, sind die Erlöse aus mobilen Verkäufen langfristig, wobei 53% des globalen Videobetrachtens auf Mobilfunkgeräte, Smartphones und Tablets zurückzuführen ist. Die Rolle die Mobilfunkgeräte beim Videokonsum spielen, ist so ausgeprägt wie bereits seit langem und die Unternehmen müssen ihren Zuschauern den Content dort anbieten, wo sie ihn tatsächlich benötigen.

"Wir sind äußerst erfreut, sehen zu können, wie unsere Kunden den Content schnell und einfach für alle Geräte und Plattformen mit Brightcove Beacon einführen", so Charles Chu, Chief Product Officer, Brightcove. Die OTT-Landschaft entwickelt sich beständig und besitzt nicht einfach lediglich eine Größe, die immer noch in alle Kategorien passt. Die Zuschauer haben anspruchsvollere Erwartungen und Appetit darauf, Videos anzuschauen, während sie Content auf einer stetig wachsenden Liste von Gerät konsumieren. Brightcove Beacon unterstützt die Kunden, neue Zuschauer auf mehr Geräten zu erreichen und ihre Fähigkeiten zu erweitern, ihren Video-Content zu schützen und zu monetarisieren. Für TN Marketing, Pelmorex und CBN ist Brightcove Beacon eine flexible Plattform, die zu ihrem Anforderungsprofil passt und wir sind hocherfreut, eine Partnerschaft mit allen drei Unternehmen eingehen zu können, da sie daran arbeiten, die Reichweite zu vergrößern, zu monetarisieren und mit neuen Apps schnell auf den Markt zu gelangen."

Über TN Marketing

TN Marketing ist ein globaler Video-Streaming-Service, der sich darauf konzentriert, Communities durch das Engagement von Personen mit ausgeprägter Leidenschaft zu schaffen. Seine Anweisungen, um lebenslange Hobbys herum angeordnet, erreichen Mitglieder in mehr als 150 Ländern. TN Marketing ist ein führender Video-Streaming-Service, der sich auf die Entwicklung von Anfänger- bis hin zu hochentwickeltem Anleitungs-Content konzentriert. Mit elf digitalen Markeneigenschaften, einer großen Zahl von Fachexperten und nahezu 2.000 Stunden an Anleitungsmaterialien bietet TN Marketing täglich hochwertigen Content für seine Online-Abonnenten und Besucher.

Über Pelmorex Weather Networks

Pelmorex Weather Networks, eine Abteilung der Pelmorex Corp., ist ein führender internationaler Anbieter von wetterbedingten Informationsdiensten. Das Unternehmen ist in Nordamerika, Europa und Lateinamerika unter den Markennamen The Weather Network, MétéoMédia, Eltiempo.es, Otempo.pt und Clima tätig. The Weather Network und sein französisches Pendant MétéoMédia sind Kanadas beliebteste Wetter- und Informationsdienste im TV, im Web und in mobilen Apps. Eltiempo ist Spaniens führender Anbieter und eine Multiplattform für Wetterinformationen. Pelmorex betreibt ebenfalls Kanadas National Alert Aggregation and Dissemination System, das Katastrophenalarme sammelt und vertreibt, die von autorisierten Regierungsorgnisationen herausgegeben werden, die zu Alert Ready gehören.

Über The Christian Broadcasting Network

Gegründet im Jahr 1960, ist The Christian Broadcasting Network (CBN) eine globale Multimedia-Organisation, die sich auf Evangelismus und humanitäre Hilfe konzentriert. Bei der Produktion von Fernsehprogrammen, die über Kabel, Rundfunk, Satellit und das Internet erfolgen, ist CBN einer der größten christlichen Dienste weltweit, der die Botschaft der Hoffnung in 159 Länder und Territorien trägt, mit Programmen und Content, der in 85 Sprachen übersetzt wird. Das Fernsehprogramm von CBN umfasst den The 700 Club, eine der am längsten laufende TV-Serie in Amerika sowie die CBN News, eine nicht gewinnorientierte internationale, Nachrichtenorganisation, die ein 24-Stunden-Programm jeden Tag als Rundfunkprogramm, per Kabel, per Satellit und als Streamingdienst ausstrahlt.

Informationen zu Brightcove

Brightcove Inc.(NASDAQ:BCOV) ist ein weltweit führender Anbieter von leistungsstarken Cloud-Lösungen zur Koordinierung, Bereitstellung und Monetarisierung von Videoinhalten auf Displays aller Art. Das Unternehmen leistet seit seiner Gründung im Jahr 2004 Pionierarbeit im Bereich Online-Video. Die preisgekrönte Technologie, unübertroffenen Serviceleistungen, das umfangreiche Partner-Ökosystem und die bewährte globale Präsenz von Brightcove haben bereits Tausende Unternehmen in über 70 Ländern dabei unterstützt, mithilfe von Videos bessere Geschäftsergebnisse zu erzielen. Weitere Informationen finden Sie unter www.brightcove.com.

