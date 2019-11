Der amerikanische Industrieunternehmen Flir Systems, Inc. (ISIN: US3024451011, NASDAQ: FLIR) zahlt eine vierteljährliche Dividende in Höhe von 17 US-Cents je Aktie an seine Investoren, wie am Donnerstag mitgeteilt wurde. Die Aktionäre erhalten die Ausschüttung am 6. Dezember 2019 (Record day: 26. November 2019). Auf das Jahr hochgerechnet zahlt Flir Systems 0,68 US-Dollar aus. Dies entspricht beim derzeitigen Börsenkurs von 51,56 ...

