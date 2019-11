SCHMOLZ + BICKENBACH informiert über Beschlüsse des Verwaltungsrates

Luzern, 1. November 2019 - SCHMOLZ + BICKENBACH AG ("S+B"), ein weltweit führendes Unternehmen für Speziallangstahl, informiert heute über den Verzicht von Martin Haefner auf eine Bedingung seiner Verpflichtungserklärung zur Teilnahme an der geplanten Kapitalerhöhung und über die weitere Behandlung des Antrags der Liwet Holding AG betreffend Wahlen.

Wie bereits bekannt gemacht, beschloss der Verwaltungsrat an seiner Sitzung vom 22. Oktober 2019, eine ausserordentliche Generalversammlung ("AGV") per 2. Dezember 2019 einzuberufen. Er hat gestern Kenntnis davon genommen, dass Martin Haefner in seiner Verpflichtungserklärung über CHF 325 Millionen auf die Bedingung verzichtet, anlässlich dieser AGV zwei Kandidaten als neue Mitglieder in den Verwaltungsrat wählen zu lassen.

Der Verwaltungsrat nahm ferner Kenntnis von dem von der Liwet Holding AG am 28. Oktober 2019 eingereichten Einberufungs- und Traktandierungsantrag. Der Verwaltungsrat beauftragt den Vergütungsausschuss mit einer Beurteilung der von der Liwet Holding AG vorgeschlagenen Kandidaten.

Über SCHMOLZ + BICKENBACH

Die SCHMOLZ + BICKENBACH Gruppe ist heute einer der führenden Anbieter individueller Lösungen im Bereich Spezialstahl-Langprodukte weltweit. Sowohl bei Werkzeugstahl als auch bei rostfreiem Langstahl zählt der Konzern zu den führenden Herstellern im globalen Markt und gehört zu den beiden grössten Unternehmen in Europa für legierten und hochlegierten Edelbaustahl. Mit über 10 000 Mitarbeitern und eigenen Produktions- und Distributionsgesellschaften in über 30 Ländern auf fünf Kontinenten gewährleistet das Unternehmen die globale Betreuung und Versorgung seiner Kunden und bietet ihnen weltweit ein komplettes Portfolio aus Produktion und Sales & Services. Sie profitieren von der technologischen Expertise des Unternehmens, der weltweit konstant hohen Produktqualität sowie der detaillierten Kenntnis lokaler Märkte.