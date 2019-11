The following instruments on XETRA do have their first trading day 01.11.2019Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am 01.11.2019TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCPCA XFRA DE000A2R9ZT1 DAIM INT.FI. 19/23 MTN BD00 BON EUR NCA XFRA DE000A2R9ZU9 DAIM INT.FI. 19/27 MTN BD00 BON EUR NCA XFRA DE000A2YPFU9 DAIMLER AG.MTN 19/31 BD00 BON EUR NCA XFRA DE000DDA0UW2 DZ BANK IS.A1213 BD00 BON EUR NCA XFRA DE000DDA0UX0 DZ BANK IS.A1214 BD00 BON EUR NCA XFRA DE000SCB0021 DT.KREDITBANK OPF 19/29 BD00 BON EUR NCA XFRA US17308CC463 CITIGROUP 19/22 FLR BD00 BON USD NCA XFRA US20030NCY58 COMCAST CORP 19/39 BD00 BON USD NCA XFRA US20030NCZ24 COMCAST CORP 19/50 BD00 BON USD NCA XFRA US20030NDA63 COMCAST CORP 19/30 BD00 BON USD NCA XFRA US23291KAF21 DH EUR.F.II 19/22 BD00 BON USD NCA XFRA US23291KAJ43 DH EUR.F.II 19/39 BD00 BON USD NCA XFRA US23291KAK16 DH EUR.F.II 19/49 BD01 BON USD NCA XFRA US345397ZX44 FORD MOTO.CR 19/24 BD01 BON USD NCA XFRA US857477BF90 STATE STREET 19/34 FLR BD01 BON USD NCA XFRA XS2010038730 DOVER CORP 19/27 BD01 BON EUR NCA XFRA XS2066225124 FOR.ST.(BVI) 19/23 BD01 BON EUR NCA XFRA XS2066392452 SUMIT.M.F.G. 19/29 MTN BD01 BON EUR NCA XFRA XS2066652897 SUMIT.MITSUI 19/29 MTN BD01 BON EUR NCA XFRA XS2076079594 BCO SABADELL 19/25 MTN BD01 BON EUR NCA 1BL XFRA AU000000BCT7 BLUECHIIP LTD EQ00 EQU EUR NCA 9KG XFRA US65290C1053 NEXTIER OILF.SOL. DL-,01 EQ00 EQU EUR NCA 358 XFRA US90171V2043 TWIN RIV.WORLDWIDE HLDGS EQ00 EQU EUR NCA VS3 XFRA US9182841000 VSE CORP. DL-,05 EQ00 EQU EUR N