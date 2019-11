TOKIO/SCHANGHAI (Dow Jones)--Uneinheitlich zeigen sich die Börsen in Ostasien und Australien zum Wochenausklang. Negative Vorgaben aus den USA und neue Zweifel an einer Einigung im Handelsstreit USA-China lassen die Anleger vorsichtig agieren. Die Nachrichtenagentur Bloomberg hatte am Donnerstag berichtet, dass chinesische Regierungsvertreter sich skeptisch bezüglich einer umfassenden Lösung geäußert hätten - selbst für den Fall, dass eine Teileinigung erzielt werde.

In Tokio verliert der Nikkei-225-Index 0,4 Prozent auf 22.834 Punkte. Belastet wird der japanische Aktienmarkt vom stärkeren Yen, der als Fluchtwährung von der Verunsicherung im US-chinesischen Handelskonflikt profitiert.

Die chinesischen Börsen in Schanghai und Hongkong liegen dagegen um 1,0 und 0,6 Prozent im Plus, gestützt von guten chinesischen Konjunkturdaten. Der von Caixin Media Co und dem Researchhaus Markit ermittelte Einkaufsmanagerindex für den verarbeitenden Sektor ist im Oktober auf 51,7 von 51,4 Punkten im September gestiegen. Dass die Wirtschaft der Sonderverwaltungszone Hongkong um 2,9 Prozent geschrumpft und damit in die Rezession gerutscht ist, belastet nicht.

Der Aktienmarkt im südkoreanischen Seoul legt um 0,7 Prozent zu. Aktuelle Konjunkturdaten enthielten Licht und Schatten. Während die Inflation anzog, gingen die Exporte im Oktober zurück. Nach Einschätzung der südkoreanischen Regierung dürfte die heimische Wirtschaft aber das Schlimmste überstanden haben. Ein neuer Raketentest Nordkoreas lässt die Anleger kalt.

Einstieg von Amgen lässt Beigene haussieren

In Hongkong springt der Kurs von Beigene um fast 30 Prozent nach oben. Der US-Biotechnologiekonzern Amgen steigt bei dem auf Krebsmedikamente spezialisierten chinesischen Pharmahersteller ein, dessen Aktie sowohl in Hongkong als auch an der Nasdaq gelistet ist. Amgen zahlt 2,7 Milliarden Dollar in bar für etwa 20 Prozent an Beigene.

Derweil geht die Bilanzsaison auch in Asien weiter. In Tokio springt die Aktie von Nintendo um fast 7 Prozent nach oben. Das Unternehmen hat den Nettogewinn im zweiten Geschäftsquartal überraschend deutlich gesteigert. Die Spielekonsole Switch Lite und die dazugehörige Software haben sich sehr gut verkauft.

Der Kurs des japanischen Autozulieferers Denso fällt um 3 Prozent, nachdem der Nettogewinn des Unternehmens die Analystenerwartungen verfehlt hat.

=== Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende S&P/ASX 200 (Sydney) 6.669,10 +0,09% +18,11% 06:00 Nikkei-225 (Tokio) 22.834,03 -0,41% +14,55% 07:00 Kospi (Seoul) 2.097,05 +0,65% +2,74% 07:00 Schanghai-Comp. 2.958,60 +1,01% +18,63% 08:00 Hang-Seng (Hongk.) 27.053,93 +0,55% +3,89% 09:00 Straits-Times (Sing.) 3.232,85 +0,09% +5,25% 10:00 KLCI (Malaysia) 1.590,48 -0,47% -5,48% 10:00 DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 baba % YTD EUR/USD 1,1163 +0,1% 1,1152 1,1174 -2,6% EUR/JPY 120,54 +0,1% 120,47 121,35 -4,1% EUR/GBP 0,8613 -0,1% 0,8623 0,8628 -4,3% GBP/USD 1,2962 +0,2% 1,2933 1,2950 +1,7% USD/JPY 107,99 -0,1% 108,04 108,60 -1,6% USD/KRW 1166,48 -0,3% 1169,58 1163,01 +4,7% USD/CNY 7,0439 +0,1% 7,0395 7,0316 +2,4% USD/CNH 7,0445 -0,1% 7,0492 7,0296 +2,5% USD/HKD 7,8359 -0,0% 7,8374 7,8372 +0,1% AUD/USD 0,6904 +0,2% 0,6888 0,6921 -2,0% NZD/USD 0,6429 +0,2% 0,6414 0,6421 -4,2% Bitcoin BTC/USD 9.089,26 -0,3% 9.118,76 9.118,76 +144,4% ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 54,42 54,18 +0,4% 0,24 +12,5% Brent/ICE 0,00 60,61 0% 0,00 +8,6% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.510,07 1.512,28 -0,1% -2,21 +17,7% Silber (Spot) 18,06 18,10 -0,2% -0,04 +16,5% Platin (Spot) 931,00 932,24 -0,1% -1,24 +16,9% Kupfer-Future 2,65 2,64 +0,5% +0,01 +0,2% ===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/cln/flf

(END) Dow Jones Newswires

November 01, 2019 02:22 ET (06:22 GMT)

Copyright (c) 2019 Dow Jones & Company, Inc.