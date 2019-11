Das Analysehaus RBC hat das Kursziel für BNP Paribas von 55 auf 58 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Die Erwartungen an das Jahr 2020 seien nicht hoch, dennoch komme es für eine Neubewertung darauf an, dass die Bank die Ziele erreicht, schrieb Analystin Anke Reingen in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die besser als erwartet ausgefallenen Zahlen für das abgeschlossene dritte Quartal seien der Grund für die Kurszielanhebung./ajx/bek Veröffentlichung der Original-Studie: 31.10.2019 / 19:55 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.11.2019 / 00:15 / ET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0002 2019-11-01/07:43

ISIN: FR0000131104