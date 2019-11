Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Zalando nach Quartalszahlen von 44 auf 43 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst Tushar Jain legte dem neuen Kursziel in einer am Freitag vorliegenden Studie reduzierte Schätzungen für den Online-Modehändler zugrunde. Beim Umsatz dürfte das Unternehmen aber auch im Schlussquartal 2019 weiter kräftig wachsen./bek/tih Veröffentlichung der Original-Studie: 31.10.2019 / 22:45 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0010 2019-11-01/08:03

ISIN: DE000ZAL1111