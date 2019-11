Mit US-Aktienindizes im Bereich neuer Rekorde und DAX und Euro Stoxx auf neuen Jahreshochs hat ein "sicherer Hafen" wie Gold keine Chance. Jedenfalls gehen viele davon aus, dass es so ist. Wenn es aber doch anders kommt, irren entweder sture Gold-Bullen ... oder in Kürze wird man sich mit zu viel Optimismus am Aktienmarkt in die Nesseln setzen. Wer liegt da richtig?

