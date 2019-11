Geld. Geduld. Gedanken. Nach André Kostolany ist die Kombination dieser drei Faktoren entscheidend für den Erfolg an der Börse. Während der Altmeister über Geld nachdachte, stellen sich unsere Redakteure in der aktuellen Ausgabe die Frage, wie die Welt in 15 Jahren aussehen wird. Wie werden wir uns ernähren? Wie wird die Energieversorgung aussehen? Was bedeutet die demographische Entwicklung für die medizinische Gesundheitsversorgung? Welche Schlüsse lassen sich aus dem veränderten Freizeitverhalten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...