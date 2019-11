Die Privatbank Berenberg hat die Rational-Aktie nach zuletzt gutem Lauf von "Buy" auf "Hold" abgestuft und das Kursziel von 636 auf 680 Euro angehoben. Angesichts fehlender kurzfristiger Kurstreiber sei die überdurchschnittliche Kursentwicklung nicht mehr länger berechtigt, schrieb Analyst Philippe Lorrain in einer am Freitag vorliegenden Studie. Das neue Kursziel begründete er mit seinen erhöhten Prognosen für den Profiküchen-Ausrüster und der Verlagerung der Bewertungsbasis von 2019 auf 2020. Anleger sollten nun auf bessere Einstiegsgelegenheiten warten./edh/ajx

