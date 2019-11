Ohne klare Richtung sind Asiens wichtigste Aktienmärkte ins Wochenende gegangen. Unerwartet positive chinesische Konjunkturdaten sorgten am Freitag für eine Rally an den chinesischen Börsen. Dagegen kam es in Japan zu moderaten Einbußen. Der Tokioter Leitindex Nikkei 225 endete mit einem Verlust von 0,33 Prozent bei 22 850,77 Punkten.

Der CSI-300-Index mit den 300 wichtigsten Aktien an den chinesischen Festlandbörsen schloss mit einem Plus von 1,69 Prozent bei 3952,39 Punkten. In der Sonderverwaltungszone Hongkong lag der Hang Seng zuletzt rund 0,7 Prozent im Plus.

Zuvor wurde bekannt, dass sich die Lage in der chinesischen Industrie überraschend verbessert hatte. Der Einkaufsmanagerindex des chinesischen Wirtschaftsmagazins "Caixin", der die Stimmung bei den kleineren und mittleren Unternehmen misst, stieg im Oktober, während Experten im Schnitt mit einem Rückgang gerechnet hatten. "Das ist ein starkes Lebenszeichen von der chinesischen Wirtschaft", sagte Portfoliomanager Thomas Altmann von QC Partners./edh/jha/

