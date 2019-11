DJ MORNING BRIEFING - USA/Asien

Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

+++++ FEIERTAGSHINWEIS +++++

MONTAG: In Japan und Russland bleiben die Börsen wegen eines Feiertages geschlossen.

+++++ TAGESTHEMA +++++

Der US-Arbeitsmarktbericht für Oktober dürfte vom 40-tägigen Streik bei General Motors (GM) geprägt sein und damit nur eingeschränkte Aussagekraft besitzen. Volkswirte rechnen nur mit einem Zuwachs von 75.000 Stellen, nachdem es im September ein Plus von 136.000 Stellen gab. Die Arbeitslosenquote soll von 3,5 auf 3,6 Prozent steigen. Für die Stundenlöhne sagen die Experten ein Plus von 0,3 Prozent auf Monats- und von 3,0 Prozent auf Jahressicht voraus. Die Lage am US-Arbeitsmarkt stellte sich zuletzt etwas widersprüchlich dar. Der Beschäftigungszuwachs fiel in etwa wie erwartet aus, die Lohnentwicklung enttäuschte, aber die Arbeitslosenquote fiel bei konstanter Erwerbsquote auf den niedrigsten Stand seit 50 Jahren. Für die US-Notenbank sind das keine leicht zu interpretierenden Signale.

+++++ AUSBLICK UNTERNEHMEN ++++++

In den USA veröffentlichen u.a. folgende Unternehmen Geschäftszahlen

12:00 CN/Alibaba Group Holding Ltd, Ergebnis 2Q, Hangzhou

12:30 US/Exxon Mobil Corp, Ergebnis 3Q, Irving

13:30 US/Chevron Corp, Ergebnis 3Q, San Ramon

+++++ AUSBLICK KONJUNKTUR +++++

-US 13:30 Arbeitsmarktdaten Oktober Beschäftigung ex Agrar PROGNOSE: +75.000 gg Vm zuvor: +136.000 gg Vm Arbeitslosenquote PROGNOSE: 3,6% zuvor: 3,5% durchschnittliche Stundenlöhne PROGNOSE: +0,30% gg Vm/+3,0% gg Vj zuvor: -0,04% gg Vm/+2,9% gg Vj 14:45 Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe Markit Oktober (2. Veröffentlichung) PROGNOSE: 51,5 1. Veröff.: 51,5 zuvor: 51,1 15:00 ISM-Index verarbeitendes Gewerbe Oktober PROGNOSE: 49,1 Punkte zuvor: 47,8 Punkte 15:00 Bauausgaben September PROGNOSE: +0,2% gg Vm zuvor: +0,1% gg Vm

+++++ ÜBERSICHT INDIZES +++++

INDEX Stand +/- % S&P-500-Future 3.043,00 +0,24% Nikkei-225 22.850,77 -0,33% Hang-Seng-Index 27.069,14 +0,60% Kospi 2.097,05 +0,65% Shanghai-Composite 2.955,15 +0,89% S&P/ASX 200 6.669,10 +0,09%

+++++ FINANZMÄRKTE +++++

OSTASIEN (VERLAUF)

Uneinheitlich zeigen sich die Börsen in Ostasien und Australien zum Wochenausklang. Negative Vorgaben aus den USA und neue Zweifel an einer Einigung im Handelsstreit USA-China lassen die Anleger vorsichtig agieren. Die Nachrichtenagentur Bloomberg hatte am Donnerstag berichtet, dass chinesische Regierungsvertreter sich skeptisch bezüglich einer umfassenden Lösung geäußert hätten - selbst für den Fall, dass eine Teileinigung erzielt werde.

In Hongkong springt der Kurs von Beigene um fast 30 Prozent nach oben. Der US-Biotechnologiekonzern Amgen steigt bei dem auf Krebsmedikamente spezialisierten chinesischen Pharmahersteller ein, dessen Aktie sowohl in Hongkong als auch an der Nasdaq gelistet ist. Derweil geht die Bilanzsaison auch in Asien weiter. In Tokio springt die Aktie von Nintendo um fast 7 Prozent nach oben. Das Unternehmen hat den Nettogewinn im zweiten Geschäftsquartal überraschend deutlich gesteigert. Der Kurs des japanischen Autozulieferers Denso fällt um 3 Prozent, nachdem der Nettogewinn des Unternehmens die Analystenerwartungen verfehlt hat.

US-NACHBÖRSE

Pinterest brachen nach enttäuschenden Zahlen um gut 20 Prozent ein. Avis Budget sackten nach einer Gewinnwarnung für das laufende Geschäftsjahr um 12,2 Prozent ab. Im dritten Quartal verbuchte Avis Budget einen Gewinnrückgang, weil der Umsatz bei gleichbleibenden Kosten schrumpfte. Besser läuft es bei der auf Hühnchengerichte spezialisierten Restaurantkette El Pollo Loco. Die Aktien des "verrückten Huhns" sprangen um 11,9 Prozent. Im dritten Quartal übertrafen Umsatz und Ergebnis die Markterwartungen, und auch für das Geschäftsjahr ist El Pollo Loco optimistischer als die Analysten.

Die Aktie des Stahlkonzerns United States Steel reagierte mit einem Anstieg um 5,9 Prozent auf die Geschäftszahlen für das dritte Quartal. Das Unternehmen hatte das Quartal zwar mit einem Verlust abgeschlossen, dieser war aber geringer als befürchtet. Auch der Umsatz fiel etwas besser aus als erwartet.

Fortinet gewannen 7,3 Prozent. Der Softwareentwickler hatte in seinem vierten Geschäftsquartal besser abgeschnitten als erwartet und den Ausblick angehoben. Arista Network stürzten um rund 25 Prozent ab. Der Netzwerktechnikhersteller hatte einen enttäuschenden Ausblick gegeben. Der bereinigte Gewinn je Aktie des dritten Quartals deckte sich mit der Konsensschätzung der Analysten. Amgen zeigten sich kaum verändert. Das US-Biotechnologieunternehmen steigt mit gut 20 Prozent beim chinesischen Onkologiespezialisten Beigene ein. Beigene sprangen um 25 Prozent nach oben.

WALL STREET

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 27.046,23 -0,52 -140,46 15,94 S&P-500 3.037,56 -0,30 -9,21 21,17 Nasdaq-Comp. 8.292,36 -0,14 -11,62 24,97 Nasdaq-100 8.083,83 0,01 0,72 27,71 Vortag Umsatz NYSE (Aktien) 1.156 Mio 837 Mio Gewinner 1.119 1.547 Verlierer 1.818 1.371 Unverändert 117 117

Etwas leichter - Auf die Stimmung drückte ein Medienbericht, wonach es auf chinesischer Seite Zweifel gibt, dass mit US-Präsident Trump ein langfristiges Handelsabkommen zu erreichen ist. Dies schürte Konjunktursorgen und ließ die Zinssenkung der US-Notenbank vom Vorabend als Stütze für den Markt etwas in den Hintergrund rücken. Zudem hatte die Fed eine Zinssenkungspause signalisiert, andererseits aber auch klargestellt, dass die Zinsen niedrig bleiben werden. Daneben zeichnete sie ein eher durchwachsenes Bild der US-Wirtschaft und betonte die weiter datenabhängige Vorgehensweise. Der Index der Einkaufsmanager in der Region Chicago fiel unterdessen im Oktober deutlich niedriger aus und unterbot auch die Erwartung klar. Gesucht waren mit dem wieder skeptischeren Blick auf die Handelsgespräche sichere Häfen. Im Technologiesektor wurde die Stimmung gestützt von gut ankommenden Quartalsergebnissen von Apple und Facebook. Apple gewannen 2,3, Facebook 1,8 Prozent. Der Dow-Jones-Index wurde gebremst von Verlusten bei den beiden als zyklisch geltenden Schwergewichten Boeing und Caterpillar. Sie gaben um je 1,8 nach. Für Kraft Heinz ging es um über 13 Prozent nach oben. Das Unternehmen hatte die Prognose des Marktes für den bereinigten Gewinn klar übertroffen.

US-ANLEIHEN

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 1,52 -8,0 1,60 31,4 5 Jahre 1,51 -9,3 1,60 -41,4 7 Jahre 1,60 -9,1 1,69 -65,2 10 Jahre 1,68 -9,2 1,78 -76,1 30 Jahre 2,17 -8,2 2,26 -89,3

Sichere Häfen wie Anleihen waren mit dem wieder skeptischeren Blick auf die Handelsgespräche gesucht. Die Anleihekurse stiegen erneut kräftig, die Zehnjahresrendite fiel im Gegenzug um über 8 Basispunkte auf 1,69 Prozent.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 baba % YTD EUR/USD 1,1163 +0,1% 1,1152 1,1174 -2,6% EUR/JPY 120,53 +0,0% 120,47 121,35 -4,1% EUR/GBP 0,8610 -0,2% 0,8623 0,8628 -4,3% GBP/USD 1,2966 +0,3% 1,2933 1,2950 +1,8% USD/JPY 107,99 -0,1% 108,04 108,60 -1,6% USD/KRW 1165,76 -0,3% 1169,58 1163,01 +4,6% USD/CNY 7,0422 +0,0% 7,0395 7,0316 +2,4% USD/CNH 7,0429 -0,1% 7,0492 7,0296 +2,5% USD/HKD 7,8379 +0,0% 7,8374 7,8372 +0,1% AUD/USD 0,6907 +0,3% 0,6888 0,6921 -2,0% NZD/USD 0,6432 +0,3% 0,6414 0,6421 -4,2% Bitcoin BTC/USD 9.128,26 +0,1% 9.118,76 9.118,76 +145,4%

Der Dollar neigte zur Schwäche, der Dollar-Index verlor 0,3 Prozent. Der Euro konnte seine Gewinne vom Vorabend im Anschluss an die US-Zinsentscheidung halten mit zuletzt rund 1,1150 Dollar. Zur Wochenmitte hatte er im Tagestief noch unter 1,11 Dollar gelegen. Die Eintrübung der US-Konjunkturdaten sowie die lahmende Weltkonjunktur dürften die von der US-Notenbank signalisierte Zinssenkungspause zu einer recht kurzen machen, vermuten die Analysten von ING. "Die Kernfrage wird sein, ob die Daten der Fed eine Ruhepause gönnen werden. Wir hegen Zweifel." Stärke auf breiter Front zeigte der Yen, nachdem die japanische Notenbank anders als die Fed an ihrem Leitzins festgehalten hatte.

++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 54,33 54,18 +0,3% 0,15 +12,3% Brent/ICE 59,64 60,24 -1,0% -0,60 +7,8%

Am Ölmarkt fielen die Preise. Neben Sorgen um das Wachstum und damit die Ölnachfrage belastete hier weiter der jüngste Anstieg der US-Ölvorräte. Der Preis für ein Barrel der US-Sorte WTI verbilligte sich um 1,9 Prozent auf 54,00 Dollar. Brentöl gab weniger stark nach.

November 01, 2019 03:07 ET (07:07 GMT)

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.509,91 1.512,28 -0,2% -2,37 +17,7% Silber (Spot) 18,07 18,10 -0,2% -0,03 +16,6% Platin (Spot) 931,61 932,24 -0,1% -0,63 +17,0% Kupfer-Future 2,65 2,64 +0,4% +0,01 +0,1%

Das Gold zeigte eine kleine Rally. "Der Goldpreis profitiert von der Erwartung, dass es so schnell kein Ende im Handelsstreit geben wird", sagte Marktanalyst Edward Moya von Oanda. Eine Lösung könne sich bis nach der US-Präsidentschaftswahl 2020 hinziehen. Die Feinunze verteuerte sich um 16 auf 1.512 Dollar.

+++++ MELDUNGEN SEIT DONNERSTAG 20.00 UHR +++++

USA/GROSSBRITANNIEN

US-Präsident Donald Trump hat das vom britischen Premierminister Boris Johnson ausgehandelte Brexit-Abkommen mit der EU kritisiert. Es mache den Abschluss eines Handelsabkommens mit den USA unmöglich, sagte Trump am Donnerstag in einem Interview mit dem Chef der EU-feindlichen Brexit-Partei, Nigel Farage.

POLITIK USA / IRAN

Die USA haben ihre Sanktionen gegen den Iran ausgeweitet. Die Strafmaßnahmen zielen auf den Bausektor des Landes wegen mutmaßlicher Verbindungen zu den iranischen Revolutionsgarden ab, wie das US-Außenministerium erklärte.

POLITIK USA / CHINA

Inmitten von Sicherheitsbedenken bei chinesischer Technologie setzt das US-Innenministerium Drohnen aus chinesischer Produktion vorerst nicht mehr ein. Innenminister David Bernhardt ordnete eine Überprüfung des Einsatzes der Drohnenflotte an, wie ein Ministeriumssprecher sagte.

POLITIK CHINA

Wegen der seit Monaten andauernden Massenproteste in Hongkong hat China angekündigt, das System zur Auswahl des Regierungschefs der Sonderverwaltungszone sowie anderer Beamter zu "verbessern". Zudem hätten Funktionäre der Kommunistischen Partei bei einer Klausurtagung in dieser Woche entschieden, dass auch das Rechtssystem Hongkongs "verbessert" werden solle, um die "nationale Sicherheit zu gewährleisten", so der Vertreter der für Hongkong und Macau zuständigen Grundrechtekommission der chinesischen Regierung, Shen Chunyao.

KONJUNKTUR CHINA

Der von Caixin Media Co und dem Researchhaus Markit ermittelte Einkaufsmanagerindex (PMI) für den verarbeitenden Sektor erhöhte sich im Oktober auf 51,7 (September: 51,4) Punkte.

RAKETENTEST NORDKOREA

Nordkorea hat den jüngsten Raketentest vom Donnerstag bestätigt. Der Test einer Mehrfach-Raketenabschussrampe sei erfolgreich verlaufen, berichtete die staatliche nordkoreanische Nachrichtenagentur KCNA.

AMGEN

beabsichtigt, eine 20-prozentige Beteiligung an dem chinesischen Biopharmaunternehmen Beigene für 2,7 Milliarden US-Dollar in bar zu kaufen. Beigene ist ein auf Onkologie spezialisiertes Unternehmen mit Sitz in Peking.

MARRIOTT

hat das St. Regis Hotel an der New Yorker Fifth Avenue für 310 Millionen Dollar an die Qatar Investment Authority verkauft.

PINTEREST

ist wegen höherer Kosten tiefer in die roten Zahlen gerutscht. Der Verlust weitete sich im dritten Quartal auf 124,7 (Vorjahr: 18,9) Millionen Dollar aus.

