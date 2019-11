FRANKFURT (Dow Jones)--Gut erholt sind die DAX-Futures am Freitag in den frühen Handel gestartet. Die Kurskorrektur des Vortages wird wieder komplett aufgeholt. Letzlich habe der DAX damit eine starke Reaktion auf die negativen Berichte zu den China-US-Handelsgesprächen gezeigt. Auch werde diesmal die neue Stärke im Yen zum Dollar ignoriert, die ansonsten als Risk-off-Indikator gewirkt und den DAX belastet habe, so Stimmen aus dem Handel. Zusammen mit dem guten Caixin-PMI aus China spreche dies für weiter steigende Kurse. Der Dezember-Kontrakt des DAX-Futures steigt um 39 auf 12.933,5 Punkte. Das Tageshoch liegt bislang bei 12.945 und das -tief bei 12.895 Punkten. Umgesetzt wurden bisher 3.900 Kontrakte.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/mod/flf

(END) Dow Jones Newswires

November 01, 2019 03:31 ET (07:31 GMT)

Copyright (c) 2019 Dow Jones & Company, Inc.