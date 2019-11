Stuttgart (www.anleihencheck.de) - Der amerikanische Staat emittiert drei neue US-Dollar-Anleihen, so die Börse Stuttgart.Zum einen handle es sich um eine Anleihe (ISIN US912828YP90/ WKN A2R9PB) mit einem Emissionsvolumen von 44,18 Milliarden US-Dollar, welche am 31.10.2021 fällig werde. Der Kupon betrage 1,50%. Die Anleihe (ISIN US912828YM69/ WKN A2R9PA) Nummer zwei verfüge über ein Emissionsvolumen von 41 Milliarden US-Dollar und eine Laufzeit bis 31.10.2024. Der Zinssatz betrage ebenfalls 1,50%. Die Anleihe (ISIN US912828YQ73/ WKN A2R9T1) Nummer drei verfüge über ein Emissionsvolumen von 32 Milliarden US-Dollar und eine Laufzeit bis 31.10.2026. Deren Zinssatz betrage 1,625%. Bei allen Anleihen sei die erste anteilige halbjährliche Zinszahlung am 30.04.2020 und der handelbare Mindestbetrag von 100 US-Dollar in kleinsten handelbaren Einheiten von ebenfalls 100 US-Dollar identisch. Geratet würden die USA von S&P mit AA+. (News vom 31.10.2019) (01.11.2019/alc/n/a) ...

