Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Der Bund-Future (ISIN DE0009652644/ WKN 965264) hat Kursgewinne verbucht, obwohl die von FED-Chef Powell angedeutete Zinssenkungspause sowie die Konjunktur- und Preiszahlen in der Eurozone und den USA keinen Anlass dazu gegeben haben, so die Analysten der Helaba.Letztlich sei es zu einem Anstieg der Risikoaversion gekommen, was unter anderem mit Meldungen zu begründen gewesen sei, wonach China Zweifel an einer Einigung im Handelsstreit unter Präsident Trump geäußert habe. Der Future habe im Hoch bei 172,03 und damit knapp oberhalb des Hochs vom 24. Oktober (171,96) notiert. Die 100-Tagelinie verlaufe bei 172,57 und der September-Abwärtstrend bei 173,14. Unterstützungen lokalisieren die Analysten der Helaba um 170,60. Die Trading-Range liege zwischen 171,40 und 172,30. (01.11.2019/alc/a/a) ...

