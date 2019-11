Ein weiteres eindrucksvolles internationales Beispiel, wie ausgehend von kritischen Geschäftsverläufen ein Unternehmen Krisen tatsächlich auch als Chance begreift und sich in einer solchen Phase strategisch völlig neu erfindet, ist seit nunmehr fast einer Dekade ohne Frage der US-Konzern MOTOROLA SOLUTIONS (US6200763075). Von dem ehemaligen überwiegenden Handyhersteller ist seit dem Verkauf dieser Sparte an Google in 2011, mit dem der Konzern damals für einen Verkaufspreis von 12 Mrd. USD gleich 75 % seines dahinschmelzenden Konzernumsatzes rigoros über Bord warf, bis heute nicht mehr das Geringste übrig geblieben. Vielmehr ist Motorola heute kein Geringerer, als ein absoluter Weltmarktführer im Bereich diverser technologischer Kommunikationssicherheitslösungen, die sich vor allem an Regierungseinrichtungen und staatliche wie private Sicherheitsorgane wenden. Grund genug, diesen beeindruckend konsequenten Unternehmenswandel nun auch aktienanalytisch einmal auf den Prüfstand zu stellen.

Den vollständigen Artikel lesen ...