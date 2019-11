Der Euro hat am Freitag in der Früh gegen den US-Dollar gut behauptet tendiert. Gegen 9.00 Uhr stand er Euro bei 1,1160 Dollar, nachdem er in New York am Vorabend gegen 21.00 Uhr zuletzt mit 1,1153 Dollar gehandelt worden war. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte ihren Referenzkurs am Donnerstagnachmittag mit 1,1154 Dollar festgelegt.Der US-Dollar habe nach der Zinssitzung der US-Notenbank vom ...

