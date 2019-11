München (ots) - Die dritte Staffel der Datingshow "Love Island - Heiße Flirts & wahre Liebe" überzeugt sowohl im TV als auch digital und bleibt bis zum Finale erfolgreich, insbesondere bei jungen Mediennutzern. Weitere Peaks erreicht RTLZWEI mit Sozial-Dokus, Reality-Formaten und Soaps. Der Monatsmarktanteil im Oktober beträgt 5,3 % (14-49 Jahre) und 8,0 % (14-29 Jahre). Die Highlights des Monats im Einzelnen:"Love Island" Staffel 3 mit erfolgreichem Finale- Mit 8,7 % MA und 21,0 % MA (14-29) endet die 3. Staffel am 7.Oktober mit hervorragenden Werten- Das Finale sorgte auf Instagram und YouTube für die höchsteTagesreichweite. Allein während der letzten Ausstrahlungswocheerreichen die Postings auf Instagram über 25 Mio. Kontakte- Auf TVNOW werden in der letzten TV-Ausstrahlungswoche täglichdurchschnittlich 1,4 Mio. Videoviews erzielt Starke Sozial-Dokus- "Armes Deutschland - Stempeln oder abrackern?": bis zu 12,4 % MA(14-49) bzw. 11,4 % (14-29)- Jahresbestwert für "Hartes Deutschland - Leben im Brennpunkt"mit 10,1 % MA, bei den jungen Zuschauern (14-29 Jahre) bis zu16,7 % MA- Gelungener Auftakt für "Hartz und herzlich -Niedergörsdorf-Altes Lager". Die erste von drei neuen Folgen derReihe mit 8,0 % MA- "Der Jugendknast": mit bis zu 11,6 % MA bzw. 16,7 % (14-29) Beliebte Doku-Soaps und eine Sondersendung- "Die Wollnys - Eine schrecklich große Familie": bis zu 9,7 % MAbzw. 15,2 % (14-29)- "Die Reimanns - Ein außergewöhnliches Leben": bis zu 7,1 % MAbzw. 11,4 % MA (14-29)- Der Abschied von Ingo Kantorek, der im Oktober zum letzten Malin seiner Rolle als Alex bei "Köln 50667" zu sehen war, und dieanschließende Sondersendung stoßen auf großesZuschauerinteresse: "Ingo Kantorek - Ein Leben vollerLeidenschaft" mit 7,0 % MA bzw. 13,6 % MA (14-29) Daily Soaps überzeugen am Vorabend- "Köln 50667": bis zu 13,8 % MA (14-49) bzw. 25,5 % MA (14-29)- "Berlin - Tag & Nacht": bis zu 9,8 % bzw. 20,3 % MA (14-29)- "Krass Schule": bis zu 11,4 % bzw. 19,6 % MA (14-29) Großes Kino mit Spielfilmen- "Der Staatsfeind Nr. 1" mit 6,6 % MA bzw. 9,3 % MA (14-29)- "Gladiator" mit 6,4 % MA Daten © AGF in Zusammenarbeit mit GfK; VideoScope, Marktstandard TV, 01.10.-31.10.2019, vorläufig gewichtet 27.10.- 31.10.2019. Wenn nicht anders angegeben, beziehen sich die Daten auf die 14-bis 49-Jährigen. * TVNOW, RTLi, Stand: 31.10.2019Über RTLZWEI:Überraschend, unangepasst, optimistisch und ganz nah dran: Das ist RTLZWEI. Hier erleben die Zuschauer das Leben in all seinen Facetten. RTL II ist der deutschsprachige Reality-Sender Nr. 1: Dokumentationen, Reportagen und Doku-Soaps zeigen faszinierende Menschen und bewegende Schicksale. Die "RTLZWEI News" bieten junge Nachrichten. Darüber hinaus unterhält der Sender mit unverwechselbaren Shows und den besten Serien und Spielfilmen. Das Münchener Medienunternehmen spricht sein Publikum auf Augenhöhe an - überall, zu jeder Zeit und auf allen relevanten Plattformen und Endgeräten.Pressekontakt:RTLZWEIUnternehemenskommunikationSusanne Raidt089 - 64185 6902susanne.raidt@rtl2.deOriginal-Content von: RTLZWEI, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6605/4420030