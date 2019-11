Schnell, was sind drei gewaltige Megatrends, die man als Investor in diesen Tagen verfolgen und abdecken sollte? Mit ein wenig Grübeln könnte die Antwort möglicherweise auch für dich Streaming, E-Commerce und digitales Bezahlen sein. Drei Megatrends, die bereits seit einiger Zeit die Welt von Aktien und Börse dominieren. Wenn du also auf der Suche nach spannenden, heißen Vertretern aus diesem Bereich bist, gib nun lieber fein acht. Denn im Folgenden wollen wir einen Blick auf drei Namen riskieren, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...