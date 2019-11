Die Schweizer Bank Credit Suisse hat das Kursziel für die A-Aktien von Royal Dutch Shell von 3000 auf 2800 Pence gesenkt, die Einstufung jedoch auf "Outperform" belassen. Wegen eines schwierigeren Umfelds reduzierte Analyst Thomas Adolff in einer am Freitag vorliegenden Studie die Schätzungen für das Chemiegeschäft des Öl- und Gaskonzerns. In Regionen wie Großbritannien und Norwegen liefen die Geschäfte zudem nicht optimal./bek/tih Veröffentlichung der Original-Studie: 31.10.2019 / 18:02 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0023 2019-11-01/09:40

ISIN: GB00B03MLX29