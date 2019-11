Nach zwei Tagen mit Abschlägen geht es im deutschen Leitindex wieder aufwärts. Auch die Marke von 13.000 Punkten ist damit wieder in Reichweite.

Der Dax hat am Freitag zum Handelsstart zur Erholung angesetzt. Der deutsche Leitindex gewann 0,5 Prozent auf 12.937 Punkte.

Damit ist die psychologisch wichtige Marke von 13.000 Punkten wieder in Reichweite. Allerdings taten sich die Anleger schon die ganze Woche schwer, diese Hürde zu überspringen. Trotz der insgesamt mauen Woche verzeichnete der Dax im Oktober ein Plus von dreieinhalb Prozent. Seit Jahresbeginn ging es um 22 Prozent nach oben.

Am Donnerstag hatte der deutsche Leitindex angesichts wieder wachsender Zweifel an einer raschen Entspannung im Handelsstreit zwischen den USA und China 0,3 Prozent niedriger bei 12.866,79 Punkten geschlossen. Aus demselben Grund gingen Börsianern zufolge auch die Kurse in New York nach unten. Der Dow-Jones-Index der Standardwerte schloss 0,5 Prozent tiefer bei 27.046 Punkten. Der technologielastige Nasdaq gab 0,1 Prozent auf 8292 Punkte nach. Der breiter gefasste S&P 500 büßte 0,3 Prozent auf 3037 Punkte ein.

Ermutigende Konjunkturdaten gaben in Asien dagegen der Börse in Shanghai am Freitag Auftrieb. Dagegen litten die Kurse in Japan ebenso wie zuvor an der Wall Street unter den Zweifeln, dass der Handelsstreit zwischen den USA und China doch nicht ausgestanden ist. Die Nachrichtenagentur Bloomberg hatte berichtet, ...

