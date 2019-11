Die Wiener Börse ist am Freitag mit leichten Kursgewinnen in den Feiertagshandel gestartet. Der heimische Leitindex ATX notierte um 9.15 Uhr bei 3.147,70 Zählern um 8,11 Punkte oder 0,26 Prozent über dem Donnerstag-Schluss (3.139,59). Bisher wurden 323.657 (Vortag: ) Aktien gehandelt (Einfachzählung).Das vierte Mal wird in diesem Jahr an einem Feiertag in Wien regulär gehandelt. Bei den Einzelwerten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...