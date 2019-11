Wien (www.anleihencheck.de) - Zum Wochenausklang werden in den USA mit dem Arbeitsmarktbericht und dem ISM-Index für das Verarbeitende Gewerbe die Highlights des Monats veröffentlicht, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Beim Arbeitsmarktbericht werde zwar mit einem Rückgang der neu geschaffenen Stellen von 136 Tsd. auf 85 Tsd. gerechnet, dieser dürfte aber nur auf temporäre Effekte zurückzuführen sein. Mittelfristig erwarten die Analysten der Raiffeisen Bank International AG ohnehin, dass sich das Stellenwachstum im Schnitt bei monatlich 100 Tsd. einpendeln wird. Damit entspräche der Stellenaufbau dann in etwa dem natürlichen Zuwachs der Erwerbsbevölkerung, was zu einer stabilen Arbeitslosenquote führen dürfte. Der ISM Index für das Verarbeitende Gewerbe dürfte sich zwar etwas erholen, aber auch dann noch klar unter der 50 Punkte Marke verbleiben. ...

