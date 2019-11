Guten Morgen,heute ist Allerheiligen, und halb Europa erfreut sich eines Feiertages. Was aber nicht heißt, dass nicht an den Börsen dennoch gehandelt wird. So auch in Frankfurt. Dennoch ist vom heutigen Handelstag nicht viel zu erwarten. Immerhin:In der Frühtendenz überwiegend die grünen Vorzeichen, was auch an neuen Konjunkturdaten aus China liegt. Dort hat der Einkaufsmanagerindex Caixin im Oktober mit einem Wert von 51,7 Punkten abgeschnitten. Das war der dritte Monat in Folge mit einem Wert über der Expansionsschwelle von 50 Zählern. Etwas Unruhe konnte noch am Nachmittag aufkommen, wenn die nächsten Arbeitsmarktdaten in den USA bekannt gegeben werden. Die US-Notenbank hatte ja bei ihrer Sitzung in dieser Woche erklärt, dass man sich wieder stärker am vorhandenen Datenmaterial orientieren wolle. Insofern kommt auch den Arbeitsmarktdaten wohl wieder eine etwas größere Rolle als in den vergangenen Monaten zu.

Den vollständigen Artikel lesen ...