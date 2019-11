Die Deutsche Bank hat das Kursziel für Krones nach Zahlen von 45 auf 50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Der Hersteller von Getränkeabfüllanlagen scheine wieder im Aufwärtstrend zu sein, schrieb Analystin Nika Zimmermann in einer am Freitag vorliegenden Studie. Längerfristig sieht der Experte mit Blick auf die Bewertung der Aktien eher noch mehr Potenzial nach oben als nach unten. Gegenwärtig seien die Papiere aber recht hoch bewertet./bek/tih Veröffentlichung der Original-Studie: / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.11.2019 / 06:48 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

