Die Privatbank Berenberg hat Nemetschek nach Quartalszahlen und einem Analystenwechsel auf "Hold" mit einem Kursziel von 50 Euro belassen. Nemetschek habe abermals ein Jahresviertel mit starkem Wachstum aus eigener Kraft und robuster Entwicklung der jüngst dazugekauften Bereiche hinter sich, schrieb der ab sofort für die Aktie des Bausoftware-Herstellers zuständige Analyst Andrew DeGasperi in einer am Freitag vorliegenden Studie. Aus Bewertungsgründen und wegen der jüngsten Veränderungen im Management bleibe er aber vorerst an der Seitenlinie./ajx/men Veröffentlichung der Original-Studie: 01.11.2019 / 06:52 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0033 2019-11-01/10:29

ISIN: DE0006452907