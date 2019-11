Ascot Resources hat ein Ressource-Update für sein Red Mountain-Projekt vorgelegt und konnte das Vorkommen um weitere 200.000 Unzen Gold erweitern. Dieser Report stellt nur den Auftakt dar, um im kommenden Jahr eine Machbarkeitsstudie vorzulegen. Die Aktie konnte bereits prozentual zweistellig zulegen.

Ressource wurde vergößert und teilweise aufgewertet

Ascot Resources (0,56 CAD | 0,39 Euro; CA04364G1063) hat ein Update für die bestehende Ressourcenschätzung für das Red Mountain-Projekt veröffentlicht. Dabei konnte das Unternehmen die Ressource um rund 200.000 Unzen Gold steigern. Die Studie basiert auf den Ergebnissen aus insgesamt 40 weiteren Bohrlöchern, die im vierten Quartal 2018 niedergebracht wurden. Die neue Ressource umfasst nun 704.600 Unzen Gold in der höherwertigen Kategorie "Measured & Indicated" sowie 61.400 Unzen Gold in der Kategorie "inferred". WIe aus der Tabelle ...

Den vollständigen Artikel lesen ...