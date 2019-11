Cartier Resources will 3 Mio. Dollar in die weitere Exploration des Chimo Mine-Goldprojekts investieren. Nun konnte man eine entsprechende Privatplatzierung von neuen Aktien abschließen. Die nächsten "big news" stehen zudem vor der Tür, denn eine erste Ressourcenschätzung soll noch in diesem Jahr veröffentlicht werden.

Frische Mittel für die Exploration

Cartier Resources (0,16 CAD | 0,09 Euro; CA1467721082) konnte die im Oktober angekündigte Privatplatzierung von Aktien erfolgreich abschließen. Wie das Unternehmen mitteilte, sammelte man insgesamt 2.943.487 kanadische Dollar (CAD) bei Investoren ein. Dazu wurden 11,4 Mio. sogenannte Flow-Through-Aktien zum Preis von 0,21 CAD platziert. Außerdem kauften Anleger 1,94 Mio. weitere Flow-Through-Aktien zum Preis von 0,28 CAD, die allerdings den steuerlich geförderten Status "Charity" (gemeinnützig) besitzen. Die Platzierung wurde mit Hilfe von Desjardins Securities umgesetzt. Die ausgegebenen Aktien unterliegen einer Haltefrist von vier Monaten und einem Tag, wie es die kanadischen Börsenregeln üblicherweise vorsehen.

Ressourcenschätzung ...

