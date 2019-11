Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Zalando auf "Sell" mit einem Kursziel von 21 Euro belassen. Die Provisionssätze des Partner-Programms (PP) des Online-Modehändlers seien während Rabatt-Phasen zu hoch veranschlagt, schrieb Analystin Michelle Wilson in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die Provisionen zu kürzen gehe zu Lasten der Profitabilität. Daher habe sie ihre Prognosen für das operative Ergebnis (Ebit) im Jahr 2021 gekürzt./ajx/men Veröffentlichung der Original-Studie: 31.10.2019 / 18:29 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0037 2019-11-01/10:44

ISIN: DE000ZAL1111