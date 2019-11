Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Delivery Hero nach Quartalszahlen von 60,00 auf 58,80 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Für Anschub für den Aktienkurs bedürfe es Klarheit bezüglich der voraussichtlich verbrannten Barmittel im kommenden Jahr, schrieb Analyst Andrew Ross in einer am Freitag vorliegenden Studie. Das gelte auch für die Wertschöpfung via Konsolidierung. Er zeigte sich gleichwohl überzeugt, dass reichlich Wert zu heben sei./bek/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 31.10.2019 / 21:24 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.11.2019 / 05:00 / GMT

dpa-AFX

