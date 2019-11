Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat das Kursziel für ING nach Quartalszahlen von 11,50 auf 11,70 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der niederländische Finanzkonzern dürfte sich von nun an besser entwickeln als die Konkurrenz, schrieb Analyst Benoit Petrarque in einer am Freitag vorliegenden Studie. Vorsichtiger zeigte sich der Experte jedoch hinsichtlich der Kosten./bek/tih Veröffentlichung der Original-Studie: 01.11.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

