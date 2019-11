Die Stimmung in der angeschlagenen britischen Industrie hat sich wieder etwas gebessert. Der Einkaufsmanagerindex des Instiuts Markit stieg im Oktober um 1,3 Punkte auf 49,6 Zähler, wie Markit am Freitag in London mitteilte. Das ist der höchste Stand seit einem halben Jahr. Analysten hatten dagegen mit einer geringfügigen Eintrübung gerechnet. Das Konjunkturbarometer liegt knapp unter der Wachstumsschwelle von 50 Punkten.

Die anhaltende Unsicherheit wegen des Brexit und die gedämpften Wachstumsaussichten belasteten weiterhin die Wirtschaftslage in der Industrie, kommentierte Markit. Das unterliegende Bild stelle sich allerdings trüber dar, als das niedrige Niveau des Einkaufsmanagerindex nahelege, unterstrich Markit-Direktor Rob Dobson. Produktion und Neuaufträge seien weiterhin rückläufig.

Die jüngste Erhebung wurde vor der dreimonatigen Verlängerung des Brexit-Datums bis Ende Januar durchgeführt. Auch die für Mitte Dezember geplante Parlamentswahl war noch nicht ausgemacht. Beides sorge für neue Unsicherheit, was die Industrie im weiteren Jahresverlauf belasten dürfte, sagte Markit-Experte Dobson./bgf/jkr/jha/

